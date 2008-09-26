На маршрутку упала железобетонная плита: три человека ранены

В городе Шостка Сумской области из грузовика на маршрутку упала железобетонная плита, в результате чего три человека получили травмы.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, водитель автомобиля „КамАЗ” с прицепом, перевозя строительные материалы, не позаботился о надежности их крепления. Во время движения на закругленном участке дороги из прицепа выпала железобетонная плита и упала на микроавтобус «Газель» с пассажирами, который двигался во встречном направлении.

В результате падения груза левая сторона маршрутки была полностью разрушена.

В то время в салоне маршрутки находилось 10 пассажиров. Плитой придавило троих из них.

По предварительным выводам экспертов, авария произошла из-за превышения водителем грузовика безопасной скорости движения. По данному факту проводится проверка.