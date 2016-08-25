НАБУ расследует покупку леса фирмой семьи Авакова во времена его губернаторства

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева. В конце декабря 2005 года РГА и «Инвестор» заключили договор купли-продажи земельного участка (кадастровый номер 6322083000:04:000:0363) несельскохозяйственного назначения на территории Черкасско-Лозовского сельского совета Дергачевского района Харьковской области, сообщают "Наші гроші".

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Эта земля с 2001 года была в аренде у «Инвестора» – на ней располагался оздоровительный лагерь «Лесная тропа». В 2006 году «Инвестор» перепродал участок своему дочернему предприятию «Инвестор Элит Строй».

В апреле 2016 года “Центр противодействия коррупции” через суд заставил Генпрокуратуру возбудить уголовное производство.

Из материалов суда известно, что в начале июля НАБУ зарегистрировало уголовное производство №42016000000001753 о незаконной продаже упомянутой земли. В своем ходатайстве детектив указал, что по нормам Земельного кодекса и постановления правительства перед продажей участка должен быть разработан и утвержден проект землеустройства для отвода. Но Дергачевская РГА таких решений не принимала, а сразу же распоряжением от 26.12.2005 «О продаже земельного участка несельскохозяйственного назначения АО «Инвестор» решила осуществить продажу земельного участка.

Кроме того, часть участка площадью 7,74 га находится в пределах села Лесное и распоряжаться ею имело право лишь сельсовет. Другая часть участка площадью 7,1 га относится к землям лесного фонда. И ее размер превысил допустимый размер (до 5 га) для передачи таких участков в частную собственность.

НАБУ обратилось в суд за разрешением о доступе к документам, которые хранятся в Дергачевской РГА и касающиеся АО «Івестор». Суд это ходатайство удовлетворил.

42% акций харьковского АО «Инвестор» принадлежат супруге нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова Инне Аваковой, которая является председателем наблюдательного совета предприятия. Еще 1,69% акций принадлежит сыну министра Александру Авакову. Также почти 10% акций владеет народный депутат Игорь Котвицкий, который фигурирует в уголовном производстве НАБУ о незаконном выводе из Украины $40 млн.

В 2011 году прокуратура в суде смогла доказать, что Дергачевская РГА превысила полномочия при продаже 18,15 АО «Инвестор». Но после смены власти «Инвестор Элит Буд» сумел отсудить эти рекреационные земли. По данным «Следствия.Инфо», в 2015 эта земля была перепродана ООО «Лесная поляна». Ее основной бенефициар – Инна Авакова.

В 2005-2010 годах Арсен Аваков возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию.