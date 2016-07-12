Аваков: борьба с "янтарной мафией" продолжится еще в двух областях

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД.

По словам Авакова, несмотря на более 120 обысков и задержания по "янтарном деле", полный круг лиц, задействованных в этом бизнесе, значительно шире и его предстоит установить.

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"Некоторым удалось выехать за территорию области, они предметно интересуются, кого это коснется, пытаются "проплатить" услуги высококлассных специалистов для того, чтобы узнать полный круг фамилий, которые известны правоохранителям", - отметил Аваков.

Он также добавил, что на сегодняшний момент спецоперация по обезвреживанию организаторов в Ровенской области, где ситуация была наиболее острой, является первым шагом. На очереди - Житомирская и Волынская области.

Как сообщал УНИАН, по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, годовая прибыль от нелегальной добычи янтаря в Украине равен потребностям военного бюджета.