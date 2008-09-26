События в Америке не грозят банковской системе Украины

События в Америке не угрожают стабильности банковской системы Украины прежде всего потому, что масштабы ипотечного кредитования в Украине не такие, как в Америке и Европе. Такое мнение УНИАН высказал заместитель председателя правления КБ «ПриватБанк» Юрий КАНДАУРОВ.

Что касается позиции "ПриватБанка" в сегменте ипотечного кредитования, то зампред отметил, что "ПриватБанк" сегодня не является лидером на рынке ипотечного кредитования. «…По последним рейтингам мы занимаем 6-7-е место по объемам ипотечных займов, - сказал Ю.КАНДАУРОВ. - И это не упущение, а результат взвешенной политики на рынке». При этом он отметил, что банк сознательно не форсировал этот сегмент услуг, работая в основном не в столице, а в крупных городах, где стоимость жилья гораздо ниже, но спрос на банковские кредиты достаточно высок. Ю.КАНДАУРОВ отмечает, что по этим кредитам практически нет просроченной задолженности, а люди очень серьезно относятся как к выбору банка, так и выполнению своих обязательств.