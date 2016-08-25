Бунт на Николаевщине: облпрокурор направил следственную группу на место убийства Цукермана

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Следственным отделом прокуратуры Николаевской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий должностными лицами Кривоозерского отделения полиции ГУ Национальной полиции в Николаевской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время следователями проводятся первоочередные следственные действия (допросы, назначение судебно-медицинских экспертиз и т.д.) для полного, всестороннего и объективного установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими умер 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что трое полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, задержаны.