Украина в 2008 году недосчиталась сотен тысяч туристов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил директор туристической компании ООО «Кандагар» Борис ЗЕЛИНСКИЙ.

«Я могу сказать, что в этом году Украина недосчиталась значительного количества туристов, особенно из стран СНГ. Я думаю, что счет идет на сотни тысяч. Точный цифр нет - год еще не закончился…» - отметил он.

В частности, по его мнению, цифры Министерства туризма и курортов Крыма о падении туристического потока в Крым на 5% не соответствуют реальности, поскольку речь идет только о сертифицированных курортных объектах и не учтена статистика частных отелей, квартир. «Навскидку я думаю, что по регионам по-разному (падение турпотока – УНИАН). Я думаю, что в Крыму туристический поток в этом году упал процентов на 15, не меньше, в Карпатах тоже было заметное падение. Не могу сказать по Киеву, какая там динамика прибытия групп, но есть такая информация, что в связи с резким подорожанием транспортных, гостиничных услуг в этом году, общепита, значительно сократилось количество детских групп, прибывающих на каникулы с экскурсионной целью в такие города, как Киев, Одесса. Здесь явное сокращение потока», - заявил Б.ЗЕЛИНСКИЙ.

По его словам, 2008 год был неудачным для Украины в плане привлечения туристических потоков. «Для въездного туризма в Украину этот год был очень тяжелый», - отметил он. По его мнению, это связано с очень низкими затратами государства на продвижение своего туристического продукта. «К сожалению, государство наше не прилагает практически никаких усилий для продвижения своих туристических возможностей, как внутри, так и на внешних рынках. Если сравнивать Турцию, египетские курорты, то бюджеты, которые выделяются государствами на продвижение этих курортов, исчисляются в десятках миллионов долларов. Только рекламный бюджет турецкого министерства курортов в РФ составляет около 25 млн. долл. в год. У нас, к сожалению, подобные акции нашей страной не проводятся», - отметил он.

Кроме того, по мнению Б.ЗЕЛИНСКОГО, отрицательно на поток въездного туризма повлияли негативные информационные сообщения. «Мы все прекрасно знаем, что наша страна только в течение этого года давала определенные негативные информационные поводы. И эти поводы иногда излишне раздувались, имели место в странах ближнего зарубежья - России, Белоруссии, Польше. Поэтому, когда люди читают о том, что в Украине самая большая гиперинфляция, нестабильная политическая ситуация, что в Украине происходят различные стихийные бедствия и государство неэффективно справляется со своими задачами, то, конечно, информационный фон довольно-таки отрицательный, и это, конечно, сказывается на туристических потоках в нашу страну», - отметил он.

По мнению участника рынка, Украина стоит перед угрозой потери своих потенциальных туристических возможностей. «Если мы будем продолжать в том же духе, я думаю, что Украина потеряет свой имидж и потенциал как страна с большими курортными возможностями», - отметил он. По словам Б.ЗЕЛИНСКОГО, 2008 год оказался совсем не годом туризма и курортов, как было объявлено. «Этот год был объявлен Президентом годом туризма и курортов, то есть под этим знаменем должен был пройти 2008 год. Если он и проходил под какими-то событиями, информационными поводами, то только не касаемо курортов и отдыха», - заявил он.