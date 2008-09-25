Взрывы газа, как в Луганске и Днепропетровске, могут повториться?

Профсоюз работников газовых хозяйств Украины считает необходимым пересмотр тарифной политики в отношении газоснабжающих предприятий для установления рыночных тарифов и обеспечения безопасности газовых сетей.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель профсоюза работников газовых хозяйств Украины Иван ЯРОВЫЙ.

По словам И.ЯРОВОГО, существующие на сегодня тарифы не отвечают реальным затратам газоснабжающих предприятий, кроме того, в них не предусмотрены средства на развитие и ремонт сетей. При этом, по мнению специалистов, изношенность газовых сетей в Украине превышает 60%.

По словам И.ЯРОВОГО, недостаток инвестиций на развитие и ремонт газовых сетей не позволяет предприятиям оперативно проводить необходимые ремонтные работы, что, в свою очередь, приводит к повышению аварийности. По информации председателя профсоюза, с начала текущего года количество аварий при использовании газа в быту выросло почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 75 несчастных случаев, количество пострадавших выросло до 119 человек.

И.ЯРОВЫЙ подчеркнул, что при отсутствии необходимых средств на восстановление сетей газоснабжающие предприятия не могут гарантировать полную безопасность газовых сетей. «При таких обстоятельствах работники отрасли отказываются брать на себя всю ответственность за безопасность и стабильность газоснабжения», - сказал он и добавил, что необходимо принимать меры для немедленной модернизации и обновления газовых сетей. «Если не будут приняты меры, то аварии, которые случились в Луганске и Днепропетровске, могут повториться», - подчеркнул председатель профсоюза.

По словам И.ЯРОВОГО, необходимо предусмотреть затраты на ремонт и восстановительные работы в объеме не менее 25% от общей величины тарифа, а также включить в структуру тарифа инвестиционную составляющую в размере не менее 10% общего тарифа.