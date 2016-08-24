Хакеры взломали страницы Нацгвардии и Минобороны в соцсетях (фото)
14:01, 24 августа 2016Общество
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Хакеры взломали страницы Министерства обороны Украины и Национальной гвардии Украины в социальных сетях, разместив провокационные записи.
В НГУ просят не распространять информацию со сломанного Twitter / ngu.gov.ua
В пресс-службе Нацгвардии подтвердили данный факт.
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"Страница Нацгвардии в Twitter была взломана. Просим не использовать и не распространять информацию, которая будет в дальнейшем там размещена", - говорится в сообщении.
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Кроме того, страницу Минобороны взламали и в Instagram.
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