Хакеры взломали страницы Нацгвардии и Минобороны в соцсетях (фото)

В пресс-службе Нацгвардии подтвердили данный факт.

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"Страница Нацгвардии в Twitter была взломана. Просим не использовать и не распространять информацию, которая будет в дальнейшем там размещена", - говорится в сообщении.

Кроме того, страницу Минобороны взламали и в Instagram.