В Днепре в День Независимости прошел забег в вышиванках (фото)

В городе такое мероприятие проводили впервые. В нем приняли участие около 400 жителей. Некоторые днипряне пришли целыми семьями. Одновременно с Днепром Vyshyvankarun проходил также в Киеве, Одессе и Ривном.

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«Наша цель – показать, что украинцы – позитивные, счастливые люди, которые заботятся о своей стране, и лучшего подарка ко Дню Независимости нашей страны, чем такой забег, быть не может», – говорит организационный директор забега в вышиванках Светлана Лещинская.

Участие в соревнованиях могли принять все желающие, независимо от возраста. Открыли мероприятие семейным забегом на дистанцию ​​100 м. Далее – детские забеги на 500 и 1000 м. Для взрослых дистанции составляли 3 и 5 км.

«Украина – молодая страна, и мы стремимся развиваться и становиться прогрессивным обществом. Поэтому такие спортивные массовые мероприятия необходимо популяризировать и поддерживать со стороны городской власти, что мы и делаем», – отметил заместитель городского головы Днипра Владимир Миллер.

Самой маленькой участнице соревнований – всего два с половиной года, а самому старшему участнику – 78. Организаторы говорят, что планируют продолжать традицию и провести Vyshyvankarun в Днепре и в следующем году.