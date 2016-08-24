За более чем два года войны погибли 2504 украинских воина - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время выступления в центре Киева по случаю Дня Независимости Украины.

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“Оглядываясь назад на более чем два года войны, можно уверенно утверждать, что врагу не удалось реализовать ни одной стратегической задачи, и он не смог поставить Украину на колени. За это и погибли 2504 наши воина”, - заявил он.

Порошенко в очередной раз подчеркнул, что главный гарант государства – Вооруженные силы.

"Возникает вопрос, а какая гарантия того, что все наши оптимистичные планы не останутся на бумаге и не повиснут в воздухе? Ответ очевиден. Главный наш гарант – это Вооруженные силы Украины. Это куда серьезнее, чем Будапештский меморандум", - подчеркнул глава государства.