Украинцам за участие в войне в Грузии предлагали $200-500 в сутки

На протяжении августа-сентября Служба безопасности Украины выявила несколько попыток вербовки украинцев для участия в грузинско-осетинском конфликте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, вербовщики обещали гражданам Украины за участие в конфликте вознаграждение в размере 200-500 дол. США в сутки.

При этом, отметила М.ОСТАПЕНКО, кандидаты должны были иметь специальную военную подготовку, владеть навыками подрывника.

Еще одним обязательным условием была необходимость иметь при себе военный билет с четко указанным номером части, где служил кандидат, периодом прохождения им службы и военной специальностью, чтобы в случае идентификации лица было легко найти его сослуживцев для подтверждения военного прошлого завербованного.

По словам М.ОСТАПЕНКО, преимущественно попытки вербовки лиц для выезда в зону конфликта имели место в тех регионах Украины, где когда-то были расположены большие военные части специального назначения.

В качестве примера М.ОСТАПЕНКО привела факт задержания вчера сотрудниками СБУ лица, которое непосредственно вербовало бывших военнослужащих.

Как отметила начальник пресс-службы, этот человек – гражданин Украины, 1970 г.р., бывший военный, который проходил службу в Афганистане. После задержания он объяснил, что в начале грузинско-осетинского конфликта к нему обратилась уроженка Сухуми, которая, как достоверно известно, принимала участие в первом вооруженном конфликте в Абхазии на стороне сепаратистов в качестве снайпера. Она предложила задержанному организовать группу из 3-5 человек для выезда в зону конфликта. С целью конспирации отъезд планировался поездом из Тирасполя в Сухуми, где членов группы должны были встретить, разместить и вооружить.