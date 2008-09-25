Фельдман запускает национальный проект «Защитим детство»

1 октября по инициативе Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана» стартует национальный информационный проект «Защитим детство», цель которого – помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, найти семью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, в рамках проекта на «5 канале» будут показаны истории детей, которые остались без опеки родителей, и находятся в интернатах.

В проекте примут участие дети разных возрастов, но акцент будет сделан на детях 10-18 лет как на наиболее сложной по усыновлению и созданию приемных семей категории.

В первой части информационной кампании в проект будут вовлечены дети из интернатов Харьковской области. В дальнейшем планируется охватить интернатные заведения других областей Украины. В конце каждого ролика будет указан телефон службы по делам детей Харьковской областной государственной администрации (ХОГА), где можно будет получить дополнительную информацию как о детях, так и о порядке процедуры усыновления. (Авторы проекта указывают, что на сегодня Харьковской области проживают 5 тыс. 700 детей, лишенных родительской опеки, тогда как по Украине эта цифра составляет более 100 тыс.).

Информационные ролики будут транслироваться ежедневно, срок действия проекта – неограничен. Истории о детях также будут размещены на интернет-сайте МБФ «Фонд Александра Фельдмана». Организаторы планируют, что к проекту, который осуществляется в сотрудничестве с Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта, приобщатся и другие общеукраинские и региональные СМИ.

Говоря о новом проекте, президент Фонда, народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН подчеркнул, что его цель - найти семью каждому ребенку, лишенному родительской заботы, и чтобы устаревшая интернатная система воспитания прекратила свое существование.

«Все разговоры о толерантности будут напрасны, если общество не сможет дать то необходимое, в чем нуждаются дети – заботу, тепло, материнские руки. Ведь именно дети – наиболее чувствительная и уязвимая социальная категория, которая впоследствии формирует жизненные принципы взрослого мира. Обиженные и брошенные дети – это мина замедленного действия под социальные устои и здоровье нации. Мы просто обязаны обеспечить детям «детскую» жизнь, а не борьбу за выживание», - считает А.ФЕЛЬДМАН.