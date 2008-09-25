После взрыва в Дрогобыче «каждый день будем ждать беды»(фото)

Предварительная причина взрыва газа в Дрогобыче – неисправность газовой плиты.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, сказал министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА. При этом министр отметил, что окончательные выводы о причине взрыва будут установлены на протяжении нескольких дней. «Создана комиссия, которая сейчас тщательно обследует этот дом. Я думаю, что 25 сентября будет известно значительно больше о состоянии дома, где произошел взрыв, и о состоянии квартир, пострадавших от него», - сказал В.ШАНДРА. По его словам, решается вопрос, сколько этажей нужно снять, и где необходимо сделать капитальный ремонт. Пока дом отремонтируют, его пострадавшим жителям предоставлено временное жилье. Как сообщил В.ШАНДРА, теперь 27 жителей размещены в гостинице, а 72 человека, которые не обратились за помощью по предоставлению временного жилья, расселены у родственников и знакомых.

Кроме того, В.ШАНДРА отметил, что «без серьезной реформы ЖКХ мы каждую осень и каждую весну будем жить в ожидании беды». По его убеждению, государство должно гарантировать людям безопасное состояние помещений и обеспечивать необходимыми условиями жизни, чтобы предотвратить несчастные случаи.

«Нужно сделать так, чтобы у людей было тепло в квартирах, дать горячую воду и теплоснабжение, чтобы температура в жилищах была хотя бы +18-20 градусов. Тогда люди не будут включать газовые плиты», - уверен министр. Он считает, что проблему безопасности в отопительный сезон нужно решать комплексно. В.ШАНДРА рассказал о созданной в этом году совместной с министерством ЖКХ инспекции, призванной провести реестр аварийных домов и проверить состояние газового хозяйства в жилищном секторе. «Были сделаны две вещи, на которых я настаивал: во-первых, инспекция должна провести реестр аварийных домов (до этого времени этим никто не занимался), во-вторых, проверку состояния газового хозяйства в домах и квартирах», - сообщил В.ШАНДРА.

Министр МЧС также привел статистику: «Самое большее количество газовых взрывов было в 2004 году – 21, в 2006 – 18 взрывов. В этом году взрывов, во время которых пострадали люди, было 5, включая трагический случай в Дрогобыче. И хотя количество взрывов, связанных с газом, уменьшается, В.ШАНДРА отмечает: «Жилищно-коммунальное хозяйство - в неудовлетворительном состоянии. И без серьезной реформы ЖКХ мы каждую осень и каждую весну, фактически каждый день будем жить в ожидании беды».

Как сообщал УНИАН, 23 сентября в 21.00 в Дрогобыче Львовской области произошел взрыв в жилом доме, в результате чего повреждены 22 квартиры. 4 квартиры практически полностью разрушены. Из дома отселены 90 человек. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств, повлекших взрыв в доме.

На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Фото Вталия Грабаря / УНИАН