Тигипко поборется с кумовством и повысит зарплату сталеварам

Акционер Кременчугского сталелитейного завода Сергей ТИГИПКО отрицает возможность продажи акций завода кому-либо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на внеочередной сессии Кременчугского горсовета 29 августа, которая рассматривала вопрос “О социально-правовой ситуации в городе, которая сложилась в связи с событиями на ОАО “Кременчугский сталелитейный завод” 25 августа 2006 года”.

“Об этом не может быть и речи. Мы с завода не уйдем”, - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он сообщил, что новое руководство предприятия во главе с Дмитрием ЧЕРНЕНКО, планирует изменить схему работы с покупателями и поставщиками: “Продажи продукции будут идти не через посредников, а прямо с завода. При этом цены будут прозрачными. Мы также объявим тендер на закупки металла, металлолома. Хватит кумовства на заводе!”, - заявил С.ТИГИПКО.

Также, по его словам, новое руководство планирует провести тендер на банковское обслуживание, конкурс на замещение вакантных должностей тех руководителей, которые по указанию старого руководства предприятия не выходит на работу.

С.ТИГИПКО также пообещал, что с первого сентября зарплата на предприятии увеличиться на 10%.

Как сообщал УНИАН, 25 августа вечером группа неизвестных совершила попытку захватить административный корпус Кременчугского сталелитейного завода. Работники предприятия вызвали милицию и нападавшие были задержаны.

В этот же день на предприятии сменилось руководство. Новый председатель правления предприятия Дмитрий ЧЕРНЕНКО заявил корреспонденту УНИАН, что новое руководство Кременчугского сталелитейного завода не имеет никакого отношения к конфликту.

Как сообщал УНИАН, 25 августа т. г. на предприятии было сменено руководство. Кабинет директора вместо Александра ХОЛОШИНА занял Д.ЧЕРНЕНКО.

Три месяца назад, 17 мая, часть акционеров завода (группа “ТАС”) провела в Днепропетровске собрание, назначив председателем наблюдательного совета сталелитейного завода председателя компании “ТЭКО-Днепрометиз” Валерия НОВИЦКОГО вместо Павла ЛЕБЕДЕВА, а также председателем правления завода Д.ЧЕРНЕНКО вместо А.ХОЛОШИНА; утвердила новых членов правления и членов наблюдательного совета.

Но, правление завода во главе с А.ХОЛОШИНЫМ, которое представляет интересы группы банка “Форум”, до ночи 25 августа осуществляло оперативное управление предприятием. Они заявляли о незаконности собрания акционеров 17 мая, а также всех последующих собраний, инициированных акционерами от группы “ТАС”.

В то же время, в соответствии с приказом по ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» №1-К от 25 августа 2006 года «О вступлении в полномочия председателя правления», Д.ЧЕРНЕНКО приступил к исполнению своих должностных обязанностей – председателя правления ОАО «Кременчугский сталелитейный завод».

Новое руководство завода подтверждает, что в течение 45 суток будет проведено собрание акционеров, на котором будут учтены интересы все акционеров.

ОАО «Кременчугский сталелитейный завод создан в 1966 году, с 1990 стал открытым акционерным обществом. С 2003 по 2005 объем выпуска стального литья увеличился с 35000 до 116000 тонн. Объем реализации за тот же период вырос с 326 млн. грн. до 512 млн. грн. Прибыль за последние три года составила 10 млн. грн.