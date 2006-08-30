В Крыму подросток во время ссоры зарезал родителей

В Красноперекопске (Крым) 16-летний подросток во время ссоры убил своих родителей.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Крыму, супругов нашли мертвыми в принадлежащей им квартире - мужчине и женщине были нанесены многочисленные ножевые ранения. "Следственно-оперативная группа была шокирована жестокостью расправы. На трупе мужчины обнаружены множественные раны головы и колото-резаные ранения туловища, а в завершение ему перерезали горло. Его жене нанесли рубленый удар сзади, а затем колото-резаные ранения в туловище спереди", - сообщает крымская милиция.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что 16-летний школьник начал встречаться с девушкой и стал поздно приходить домой, из-за чего отец часто заводил с сыном "мужской разговор", который нередко заканчивался скандалом. Во время очередного такого разговора подросток при помощи кухонного топорика и ножа убил отца, подобным образом он расправился и со своей матерью.

После резни школьник инсценировал ограбление, спрятал орудия убийства и похищенные вещи - портмоне и мобильный телефон, а затем отправился в гости к проживавшей в том же микрорайоне сестре. Вернувшись утром домой, подросток изобразил испуг и обратился за помощью к соседям, которые и вызвали милицию.

Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства, подросток признался в содеянном. После задержания он выразил удивление расторопностью правоохранителей, которые, по его мнению, "слишком быстро развенчали так искусно созданное им надежное алиби".