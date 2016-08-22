Афанасьев и Яценко нашли работу в МИД: Климкин рассказал, чем будут заниматься бывшие политзаключенные РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время выступления на XII Совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в Киеве.

"В последние 2,5 года у нас возникли принципиально новые задачи. Например, освобождение наших политических заключенных и заложников", - сказал Климкин.

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"Могу сказать, что со следующей недели у нас будет действовать, именно здесь в МИД, специальная платформа, где мы будем взаимодействовать, где будут взаимодействовать неправительственные организации", - сказал Климкин.

По словам министра, к этой работе присоединятся Афанасьев и Яценко, которые будут работать в качестве специальных представителей МИД. "Мы вместе будем координировать процесс помощи и освобождения политических заключенных", - сказал Климкин.