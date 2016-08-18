В Украине создано 142 опорные школы - Гриневич

Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич сегодня во время педагогической конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе Минобразования.

Читайте такжеС этого учебного года ученики 10-11 классов будут изучать историю Украины по новым программам

«Сейчас украинские области отчитываются о 142 готовых к работе опорных школах. Лидерами по их количеству являются Кировоградская, Киевская, Винницкая, Днепропетровская и Тернопольская», - сказала министр.

Она отметила, что опорные школы – один из приоритетов для МОН, ведь они позволят обеспечить лучший доступ к качественному образованию детям из сельской местности.

Таким образом, начальная школа останется возле дома, а учеников средней школы будут подвозить в опорные школы, где работают лучшие учителя и есть нужное для обучения оборудование, отметила Гриневич.

Вместе с тем она подчеркнула, что создание сети опорных школ возможно только при условии качественной организации подвоза детей, что предполагает наличие школьных автобусов и отремонтированных дорог.

“Правительство выделило 600 млн на школьные автобусы. При этом, для сравнения, из местных бюджетов на эти цели предусмотрено примерно 347,8 млн грн. Сначала было постановление, предусматривающее финансирование закупки автобусов 50% на 50%, потом пошли на уступки и сделали 70% на 30%. Однако этот потенциал на местах до сих пор не использован», - сказала Гриневич.

Министр отметила, что органы местного самоуправления в результате децентрализации получили дополнительные средства – только с 1 января по 1 июля 2016 года они увеличили собственные бюджетные поступления на 23 млрд грн по сравнению с прошлым годом.

Всего в распоряжении опорных школ сейчас находится 172 автобуса, из них в предыдущие годы закупили 42 автобуса, а в этом году на местах приобрели еще 130.

“Сейчас закуплено 130 автобусов для опорных школ, как воздух нужно еще 152”, - подчеркнула Гриневич.

«Я хочу подчеркнуть, что не менее важно для нас синхронизировать ремонт дорог с маршрутами по подвозу детей к опорным школам. По нашим подсчетам, нужно отремонтировать еще 2,5 тыс. километров дорог, по которым будут подвозить больше всего учеников», - отметила министр.