В Луганске должников уже начали отрезать от... канализации

«Лугансквода» начала отключать квартиры должников от систем водоснабжения и водоотвода с помощью приборов "Спрут" и "Зигзаг", разработанных в Полтаве.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь предприятия Владимир ЧЕРНЫШ.

По его словам, с помощью этих аппаратов будут поквартирно отключать тех, кто не желает платить за воду и водоотвод. Два прибора будут работать в Луганске, а еще два – по области, прежде всего в городах Свердловск, Стаханов, Красный Луч, Брянка, Первомайск, сказал В.ЧЕРНЫШ. На протяжении одного дня, 22 сентября, в Луганске была перекрыта канализация в 50-ти квартирах, в Стаханове – в 6 квартирах. Отключают тех, у кого задолженность составляет более 500 грн. Всего долг потребителей перед "Луганскводой" – 56 млн. грн., сказал пресс-секретарь предприятия.

Снятие блокады, после 100% погашения долга, - платная услуга, почти 300 грн., добавил В.ЧЕРНЫШ.