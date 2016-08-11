"Суд" оккупантов отправил зампреда Меджлиса Умерова на психиатрическую экспертизу

Об это сообщил в Facebook зампред Меджлиса Нариман Джелял (Джелялов).

"Суд удовлетворил ходатайство следователя УФСБ Скрипки Игоря Анатольевича о помещении Ильми Умерова в станционар для проведения судебно-психиатрической экспертизы", - написал он.

По словам Джелялова, Умерову на заседании суда "стало немного плохо", и "судья" Татьяна Рубе потребовала всех, кроме участников процесса, покинуть зал "суда".

В итоге скорая помощь увезла Умерова в 7-ю городскую больницу Симферополя.

Читайте такжеВ оккупированном Бахчисарае состоялся "сине-желтый" последний звонок (фоторепортаж)

Он также отметил, что представитель "прокуратуры" в ходе заседания возмутился тем, что Умерова назвали заместителем председателя Меджлиса, и удивился, что такая организация вообще есть.

"Господин прокурор, видимо, считает, что его ведомство недавно судилось с призраком? Или он уверен, что по решению суда Меджлис взял и прекратил свое существование?", - отметил Джелялов.

Он также возмутился "крайне вызывающим" поведением секретаря "суда" Гайде Велиляевой на заседании, в ходе которого "судили по политическим мотивам ее соотечественника и зал суда был забит ее соотечественниками".

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа".

"В марте 2016 года гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова были размещены в сети Интернет", - утверждала Поклонская.

"Следователь" вручил Умерову подписку о невыезде из оккупированного Крыма.