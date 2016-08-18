СБУ задержала адвоката при попытке дать взятку следователю за переквалификацию дела об убийстве военного

Как сообщает пресс-центр СБУ, адвоката, пытавшегося дать взятку следователю Дружковского отдела полиции, задержали "на горячем".

По данным спецслужбы, адвокат предлагал капитану полиции 1,5 тысячи долларов за переквалификацию уголовного производства по факту убийства военнослужащего на более мягкие статьи – непредумышленное убийство или убийство по неосторожности.

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Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч.3 ст.369 (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.