На Полтавщине прокурора задержали на взятке в 195 тысяч (видео)

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области, прокурор был задержан 21 июля.

Сведения о данном факте внесены в ЕРДР по предварительной квалификацией по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения.

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Готовится приказ об увольнении указанного лица из органов прокуратуры.

Как сообщает СБУ, правоохранители установили, что чиновник требовал от фермера 19 тысяч долларов за содействие в выделении земельного участка площадью 60 гектаров. За эту сумму он обещал помочь "решить вопрос" с землей в райгосадминистрации.

Сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой задержали взяточника в собственном доме после получения 195 тысяч гривень.