Луценко поставит на учет судей, которые уничтожают работу МВД

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО поручил руководителям областных управлений МВД до конца года сформировать реестр судей, неправомерные решения которых привели к рейдерским захватам предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в Полтаве на расширенной коллегии Министерства с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Мое требование руководителям областей (областных управлений МВД – УНИАН) до конца года в каждой области должен быть реестр судей, которые приняли неправовые решения, приведшие к рейдерским атаки», - сказал он.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО поставил задачу «работать по судьям, которые уничтожают фактически работу МВД по взяточникам».

При этом он объяснил, что это вызвано тем, что подавляющее большинство дел по взяточникам по решению судов либо закрываются, «либо взяточники, которые брали миллионы взяток, обязаны оплатить лишь штраф».