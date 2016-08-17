В Одессу доставили 5 бойцов, тяжело раненных в зоне АТО
20:19, 17 августа 2016Общество
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В Одессу сегодня доставили 5 бойцов, тяжело раненных в зоне проведения антитеррористической операции.
REUTERS
Как сообщил УНИАН волонтер Андрей Танцюра, все пятеро – в тяжелом состоянии. По его данным, военнослужащие получили пулевые и осколочные ранения в районе населенных пунктов Широкино, Авдеевка, Водяное, Мариуполь.
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«Все пятеро помещены в реанимацию», - добавил он.
В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их доставят в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
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