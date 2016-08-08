Более 16 тысяч бойцов АТО получили медицинскую помощь в харьковском госпитале

«С начала этого года к нам поступили примерно 3000 участников АТО. Наибольшие же нагрузки на военно-медицинское учреждение в плане работы с ранеными воинами были в 2014-м, когда ежедневно прибывали в среднем 50-70 человек, четверть из которых - в тяжелом состоянии», - пояснил начальник ВМКЦ СР полковник медицинской службы Виктор Полищук, сообщает Dozor.kharkov.ua.

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Полковник отметил, что его подчиненные за два года приобрели бесценный опыт работы в полевых госпиталях или медпунктах, и сейчас они продолжают совершенствовать умения.

В настоящее время на лечении в госпитале находятся более 180 участников АТО, 22 из которых поступили с ранением, 25 ребят были травмированы, остальные имели различные заболевания.