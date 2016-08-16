Попытки "договориться" о результатах ВНО были, есть и будут - директор УЦОКО

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопросы об уголовном производстве в отношении бывшего руководства УЦОКО и поступали ли ему лично предложения «договориться» по тестированию.

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«Мы живем в социуме. Социум абсолютно саморегулирующийся. Каждый принимает решение, как действовать. Обязательно в социуме найдется лицо, которое будет находить способ или хотя бы повод для того, чтобы решить (вопрос - УНИАН) так, как ему хочется, а не иначе», - отметил Карандий.

По его словам, «не будет такого, что не будет подобных обращений». «Они были в предыдущие периоды, они были в этом году, они будут и в дальнейшем», - добавил директор УЦОКО.

Кроме того, он отметил, что зимой ГПУ обращалась с запросом в УЦОКО «на предмет подтверждения достоверности результатов по сертификатам, которые нам предоставляла сама Генеральная прокуратура, которая выявила какие-то подозрения».

«Действительно, Украинский центр проверял соответствие данных, внесенных в базу данных, с оригиналами работ. То есть, насколько результат в базе соответствует результату, который должен быть по оригиналу. Всю необходимую информацию мы передали в Генеральную прокуратуру, в том числе, и оригиналы работ», - сказал Карандий.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 15 августа заявила, что направила в суд обвинительный акт в отношении экс-директора Украинского центра оценивания качества образования Игоря Ликарчука, его двух заместителей и еще четырех человек.

Их обвиняют в несанкционированной замене результатов внешнего независимого оценивания, присвоении и легализации средств госбюджета и Американских советов по международному образованию.

По данным следствия, в 2008 году, когда заработало программное обеспечение для ВНО, руководство УЦОКО создало преступную организацию, которая завышала результаты оценивания абитуриентов путем внутреннего вмешательства в компьютерные системы.

"В 2014-2015 годах следствием установлено завышение результатов ВНО более 200 человек, а всего с 2008 года - около 2000", - заявили в Генпрокуратуре.