Суд поместил экс-руководителя ЦОКО Ликарчука по домашний арест

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын Константин Ликарчук. «Моему отцу назначили домашний арест с 22:00 по 7:00 на даче до 28.07.16», - написал он.

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Напомним, накануне Игоря Ликарчука допросили в Главном следственном управлении Национальной полиции.

Как сообщал УНИАН, 21 июля 2015 года в Генеральной прокуратуре заявили, что должностные лица руководящего состава Украинского центра оценивания качества образования уличены в несанкционированном вмешательстве в Систему оценивания качества образования и Реестр лиц, которые прошли ВНО, для изменения информации в пользу третьих лиц.

По данным ГПУ, следствие установило, что служебные лица ЦОКО систематически вносили изменения и уничтожали информацию, которая обрабатывается в базах данных ЦОКО и сохраняется на серверном оборудовании. Как следствие, в ручном режиме предоставлялись незаконные преимущества в доступе к высшему образованию. Анализом изъятых в ходе обысков доказательств установлены изменения данных в системе в отношении более 100 человек, заявляли тогда в прокуратуре.

Кабинет министров 21 сентября 2015 года уволил Игоря Ликарчука с должности директора ЦОКО.