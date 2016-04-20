Во Львове из-за аварии без горячей воды остались жители Сиховского района

Во Львове из-за аварии на теплотрассе без горячего водоснабжения остался самый густонаселенный район города - Сиховский, где проживают более 152 тыс. человек.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной госадминистрации, прорыв на магистральной трубе теплотрассы произошел 19 апреля в 19.30. Читайте такжеВо Львове из-за аварии на теплосети без отопления остался крупный жилой массив Сегодня будут проведены аварийно-восстановительные работы.

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