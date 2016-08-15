В РФ дело директора Библиотеки украинской литературы из-за нарушений вернули следователям - адвокат

Об этом УНИАН сообщил ее адвокат Иван Павлов.

«Хорошие новости: столичная прокуратура отказалась передать в суд уголовное дело директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Само дело возвращено в следственный комитет. Точные причины станут известны после того, как нас ознакомят с текстом постановления прокурора, но уже сейчас понятно, что позиция прокуратуры обусловлена допущенными при производстве предварительного следствия нарушениями», - сказал Павлов.

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Как сообщал УНИАН, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск прошел дома у директора библиотеки Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест, решением российских судов арест неоднократно продлевался. Следователи заявили, что она якобы распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».

14 декабря 2015 года прошли обыски у трех сотрудников библиотеки.

31 марта против Шариной открыли второе уголовное дело - ее обвиняют в растрате.