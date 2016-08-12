Адвокат Панова: никому неизвестно, как он оказался на границе с Крымом, сейчас связи с ним нет

Никому доподлинно неизвестно, как и почему Панов оказался на административной границе с Крымом, жена и родители задержанного заявляют о том, что он планировал на выходные встретиться с друзьями возле Энергодара, заявил в комментарии Радио Свобода его адвокат Ярослав Гришин.

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Кроме того, адвокат считает фальсификацией обнародованное российскими медиа видео допроса Панова, на котором он якобы признается в подготовке диверсионных акций на территории полуострова.

«Эта видеонарезка – сплошная фальсификация. Простите, но у нас присутствие адвоката обязательно на допросах. Вы видели там адвоката, хотя бы российского? Нет. Мы видим, что человек, словно зазомбированный, отвечает на вопросы, смотрит в одну точку, у него разбиты губы. У него шрам на лбу, все лицо в синяках», – говорит Гришин.

По последней информации, Панов до сих пор находится на территории Крыма.

Адвокат отмечает, что если же, подобно летчице Надежде Савченко, Панова перевезут на территорию Российской Федерации, ему нужно будет найти адвоката с разрешением на работу в России.

«Крым является юридически частью Украины и подчиняется украинскому законодательству. И такие незаконные притеснения трактуются как похищение человека и пытки. Сейчас вопрос заключается в том, чтобы физически вернуть Женю с оккупированного полуострова. И дальше уже разбираться во всех вопросах», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.