В сети появилось видео допроса "украинского диверсанта" Панова

Соответствующее видео обнародовано на YouTube.

На видео Панов признал свою вину в якобы подготовке "диверсии", заявив, что "операция была спланирована группой кадровых офицеров разведки Украины".

По его словам, в эту группу якобы вошли такие кадровые офицеры: Александр Кириллов("Кирилл"), Олег Петренко ("Лис"), Алексей Сандул ("Сай"), а также офицер по имени Дмитрий и человек с позывным "Дешек".

Стоит отметить, что на лице Панова видны многочисленные ссадины.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов». Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.