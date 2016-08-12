В Одессе из-за некачественного стыка с рельсов сошел экскурсионный трамвай (фото)

Об этом сообщает "Репортер".

В результате инцидента никто не пострадал, однако на улице Генуэзской образовалась "трамвайная пробка".

Читайте такжеВ Одессе сошедший с рельсов трамвай столкнулся с грузовиком (видео)

Данное трамвайное кольцо было построено летом 2015 года взамен демонтированного прежнего, которое располагалось ближе к морю.

Отметим, что в месте, где сошел с рельсов туристический вагон, пути были уложены крайне некачественно (см.фото) - стыки были расположены под небольшим углом, из-за чего и обычные вагоны проходили его с трудом.

Трамвай, сошедший с рельсов - восстановленный в 2013 году старинный вагон КТМ-1.