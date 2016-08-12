В Одессе из-за некачественного стыка с рельсов сошел экскурсионный трамвай (фото)
17:21, 12 августа 2016Общество
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В Одессе на конечной трамвайного маршрута №5 в Аркадии с рельсов сошел экскурсионный вагон.
Ретро-вагон не справился с поворотом / reporter.od.ua
Об этом сообщает "Репортер".
В результате инцидента никто не пострадал, однако на улице Генуэзской образовалась "трамвайная пробка".
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Данное трамвайное кольцо было построено летом 2015 года взамен демонтированного прежнего, которое располагалось ближе к морю.
Отметим, что в месте, где сошел с рельсов туристический вагон, пути были уложены крайне некачественно (см.фото) - стыки были расположены под небольшим углом, из-за чего и обычные вагоны проходили его с трудом.
Трамвай, сошедший с рельсов - восстановленный в 2013 году старинный вагон КТМ-1.
КТМ-1 вылетел с рельсов / reporter.od.ua
Зато оформление у нового кольца в Аркадии креативное / Фото - Тимофей Беспятов
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