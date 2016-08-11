Подразделения СБУ из-за провокаций РФ в Крыму приведены в повышенную боевую готовность – Грицак

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак в ходе совещания президента Украины с руководителями силовых ведомств и МИД, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Грицак отметил, что силы и средства Службы безопасности уже приведены в повышенную боевую готовность.

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«В настоящее время проводятся заседания координационных групп АТЦ - особое внимание мы уделяем обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры, а также отслеживаем деятельность ряда лиц, которые подозреваются в причастности к деятельности ДРГ, с целью недопущения возможных террористических актов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул Порошенко.

Сегодня президент Украины поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.