Путин созвал российский Совбез: обсудил ситуацию в оккупированном Крыму

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Кремля, «глава государства провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, на котором обсуждались дополнительные меры обеспечения безопасности граждан и жизненно важных объектов инфраструктуры Крыма в связи с предотвращением спецслужбами РФ теракта на полуострове. Подробно рассматривались сценарии мер антитеррористической безопасности на сухопутной границе, в морской акватории и в воздушном пространстве Крыма».

В совещании приняли участие глава российского правительства Дмитрий Медведев, глава администрации президента РФ Сергей Иванов, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, директор службы внешней разведки Михаил Фрадков, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же бессмысленно и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск в Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - заявил Порошенко.