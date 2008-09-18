Представители БЮТ и ПР зарубили законопроект, поддержанный Минфином

17 сентября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства отклонил законопроект о введении рентных платежей за производство железной руды, автором которого является народный депутат Игорь ПАЛИЦА. Об этом УНИАН сообщил источник в ВР.

По данным источника, большинство членов комитета проголосовали против Проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», предусматривающего установление рентных платежей за производство железной руды. В частности, по словам собеседника агентства, с критикой законопроекта выступили глава Комитета, член фракции БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ и глава подкомитета по вопросам предпринимательства Михаил ЧЕЧЕТОВ (фракция Партии Регионов).

Как сообщал УНИАН, ранее данный законопроект был поддержан Министерством финансов Украины.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, благоприятная конъюнктура мирового рынка железорудного сырья , позволяет собственникам горно-обогатительных комбинатов Украины постоянно увеличивать цены.

По данным автора законопроекта, уровень рентабельности продукции реализованного железорудного концентрата составляет 300% и более.

В пояснительной записке отмечается, что основой технологического процесса производства железорудного сырья является разработка залежей руды, которая содержит компоненты железа. «Именно благодаря доступу к природным ресурсам горно-обогатительные предприятия получают значительные прибыли от своей деятельности. Учитывая ограниченность таких ресурсов, а также сложность входа в рынок новых производителей железорудного сырья, горно-обогатительные предприятия получают благоприятные условия для увеличения стоимости железорудного сырья и наращивания прибыли. В таких условиях горно-обогатительные предприятия Украины получают сверхприбыли», - подчеркивается в тексте документа.

При этом, убежден И.ПАЛИЦА, на сегодняшний день в Украине отсутствуют механизмы перераспределения сверхприбылей горнорудных предприятий в интересах государства, тогда как в других странах предусмотрено взыскание специальных рентных платежей с предприятий, добывающих полезные ископаемые.

«Учитывая вышеизложенное, предлагается внедрить рентный платеж за добычу руды, которая содержит компоненты железа», - подытоживает автор законопроекта.

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