Для сверхприбыльных железорудных предприятий пришло время платить по счетам
Владельцы украинских ГОК получают сверхдоходы, используя принадлежащие государству недра. Восстановить справедливость призывает законопроект, который предложил Игорь Палица...
Стремительный рост цен на металлопрокат на мировых рынках, наблюдавшийся с начала этого года, обусловил очень благоприятную конъюнктуру на рынке не только стали, но и сырья, используемого для ее выплавки. В первую очередь речь идет о железорудном концентрате, производством которого занимаются горно-обогатительные комбинаты. Сегодня цена железорудного сырья составляет для украинских металлургических предприятий от 100 до 135 долл. за 1 тонну, в зависимости от содержания железа. При этом, по данным экспертов, себестоимость изготовления 1 тонны железорудного концентрата составляет около 35 долл. Таким образом, владельцы украинских ГЗК получают сверхприбыль, используя принадлежащие государству недра. Восстановить справедливость в этом вопросе призван законопроект, который предложил народный депутат Украины Игорь Палица.
|Народный депутат Игорь Палица
В пояснительной записке к законопроекту Палицы вполне резонно отмечено, что общемировая динамика роста спроса на металлопродукцию способствует постепенному и значительному увеличению мировых цен на железорудное сырье. “На фоне ограниченности доступа к залежам железной руды и их значительной концентрации у нескольких предприятий мира создаются условия, при которых отдельные металлургические группы испытывают трудности в доступе к сырьевой базе, в результате чего происходит конкуренция предложений ценовых показателей на железорудное сырье. Совокупность указанных факторов создает благоприятные условия для владельцев горно-обогатительных активов постоянно увеличивать цены на железорудное сырье”, - подчеркивает автор законопроекта.
В конце февраля 2008 года тройка крупнейших мировых экспортеров железной руды – Rio Tinto Group, BHP Billiton (Австралия) и Vale (раньше CVRD - Бразилия), обеспечивающих свыше 75% мировых экспортных поставок железной руды, договорились с крупнейшими ее потребителями – производителями металлопродукции Nippon Steel, JEF (Япония), POSCO (Южная Корея) и Baosteel (Китай – представляет 13 крупнейших производителей стали Китая) - об увеличении цены на железную руду на 65–71%.
Отечественные производители, не медля, отреагировали на мировые ценовые тенденции, и с апреля 2008 года железорудный концентрат подорожал для украинских металлургов на 60–65%. Как следствие, и до того неплохие прибыли владельцев ГОК выросли более, чем в полтора раза. Конечно, они имеют аргументы для обоснования такого существенного подорожания, но главный из них и при этом действительно честный - это рост стоимости стали, пропорционально которому они, мол, и подняли стоимость своей продукции. То есть, ГОК в своей ценовой политике считают вполне логичным шагом рост стоимости железной руды ввиду подорожания конечного продукта – стали, а не ввиду увеличения себестоимости собственного производства. Нельзя не согласиться, что, в целом, это нормальный рыночный подход. И все бы не плохо, если бы и государство реагировало на рыночные колебания не менее оперативно, ведь от сверхприбыли должен получить свою долю и государственный бюджет, а значит и граждане страны, на территории которой собственно и добывается железная руда.
В пояснительной записке к законопроекту И.Палица подчеркивает: “Именно благодаря доступу к природным ресурсам горно-обогатительные предприятия получают значительные прибыли от своей деятельности. Учитывая ограниченность таких ресурсов, а также сложность входа в рынок новых производителей железорудного сырья, горно-обогатительные предприятия получают благоприятные условия для увеличения стоимости железорудного сырья и наращивания прибыли”.
По мнению И.Палицы, изложенном в пояснительной записке к законопроекту, сегодня в Украине нет никаких механизмов перераспределения сверхдоходов ГОК в интересах государства. Хотя во всем мире предусмотрено взыскание специальных рентных платежей с предприятий, добывающих полезные ископаемые.
“Рентный платеж – это платеж в бюджет, который осуществляется субъектами ведения хозяйства в виде части прибыли, полученной ими благодаря факторам, не зависящим от деятельности таких субъектов ведения хозяйства, а связанным с использованием природных ресурсов. Все государства мира используют рентные платежи как основной компонент системы налогообложения предприятий, которые используют в своей деятельности природные ресурсы государства”, - говорится в записке.
Учитывая вышеизложенное, И.Палица предлагает в своем законопроекте ввести в Украине рентный платеж за добычу руды, содержащей компоненты железа.
По расчетам, приведенным в пояснительной записке, сумма рентных платежей в Государственный бюджет будет составлять около 10 млрд. грн. ежегодно, при условии сохранения объемов производства железорудного сырья, которые наблюдались по итогам 2007 года. Народный депутат убежден, что дополнительные поступления в Государственный бюджет Украины будут способствовать решению неотложных социальных проблем, существующих в Украине.
P.S. В завершение следует отметить, что законопроект уже поддержало Министерство финансов, о чем оно и известило Игоря Палицу официальным письмом, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.
Петр Черных