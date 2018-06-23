Для сверхприбыльных железорудных предприятий пришло время платить по счетам

Стремительный рост цен на металлопрокат на мировых рынках, наблюдавшийся с начала этого года, обусловил очень благоприятную конъюнктуру на рынке не только стали, но и сырья, используемого для ее выплавки. В первую очередь речь идет о железорудном концентрате, производством которого занимаются горно-обогатительные комбинаты. Сегодня цена железорудного сырья составляет для украинских металлургических предприятий от 100 до 135 долл. за 1 тонну, в зависимости от содержания железа. При этом, по данным экспертов, себестоимость изготовления 1 тонны железорудного концентрата составляет около 35 долл. Таким образом, владельцы украинских ГЗК получают сверхприбыль, используя принадлежащие государству недра. Восстановить справедливость в этом вопросе призван законопроект, который предложил народный депутат Украины Игорь Палица.

Проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (№ 3022), автор которого И.Палица, предусматривает установление рентных платежей за производство железной руды. Понятно, что владельцы украинских ГЗК не будут в восторге от такого нововведения. Они и сейчас не перестают жаловаться на рост стоимости энергоносителей и грузоперевозок, которые якобы вынуждают работать их на грани прибыльности, но рентабельность производства ЖРС почти в 300% остается фактом.

В пояснительной записке к законопроекту Палицы вполне резонно отмечено, что общемировая динамика роста спроса на металлопродукцию способствует постепенному и значительному увеличению мировых цен на железорудное сырье. “На фоне ограниченности доступа к залежам железной руды и их значительной концентрации у нескольких предприятий мира создаются условия, при которых отдельные металлургические группы испытывают трудности в доступе к сырьевой базе, в результате чего происходит конкуренция предложений ценовых показателей на железорудное сырье. Совокупность указанных факторов создает благоприятные условия для владельцев горно-обогатительных активов постоянно увеличивать цены на железорудное сырье”, - подчеркивает автор законопроекта.

В конце февраля 2008 года тройка крупнейших мировых экспортеров железной руды – Rio Tinto Group, BHP Billiton (Австралия) и Vale (раньше CVRD - Бразилия), обеспечивающих свыше 75% мировых экспортных поставок железной руды, договорились с крупнейшими ее потребителями – производителями металлопродукции Nippon Steel, JEF (Япония), POSCO (Южная Корея) и Baosteel (Китай – представляет 13 крупнейших производителей стали Китая) - об увеличении цены на железную руду на 65–71%.

Отечественные производители, не медля, отреагировали на мировые ценовые тенденции, и с апреля 2008 года железорудный концентрат подорожал для украинских металлургов на 60–65%. Как следствие, и до того неплохие прибыли владельцев ГОК выросли более, чем в полтора раза. Конечно, они имеют аргументы для обоснования такого существенного подорожания, но главный из них и при этом действительно честный - это рост стоимости стали, пропорционально которому они, мол, и подняли стоимость своей продукции. То есть, ГОК в своей ценовой политике считают вполне логичным шагом рост стоимости железной руды ввиду подорожания конечного продукта – стали, а не ввиду увеличения себестоимости собственного производства. Нельзя не согласиться, что, в целом, это нормальный рыночный подход. И все бы не плохо, если бы и государство реагировало на рыночные колебания не менее оперативно, ведь от сверхприбыли должен получить свою долю и государственный бюджет, а значит и граждане страны, на территории которой собственно и добывается железная руда.

В пояснительной записке к законопроекту И.Палица подчеркивает: “Именно благодаря доступу к природным ресурсам горно-обогатительные предприятия получают значительные прибыли от своей деятельности. Учитывая ограниченность таких ресурсов, а также сложность входа в рынок новых производителей железорудного сырья, горно-обогатительные предприятия получают благоприятные условия для увеличения стоимости железорудного сырья и наращивания прибыли”.

По мнению И.Палицы, изложенном в пояснительной записке к законопроекту, сегодня в Украине нет никаких механизмов перераспределения сверхдоходов ГОК в интересах государства. Хотя во всем мире предусмотрено взыскание специальных рентных платежей с предприятий, добывающих полезные ископаемые.

“Рентный платеж – это платеж в бюджет, который осуществляется субъектами ведения хозяйства в виде части прибыли, полученной ими благодаря факторам, не зависящим от деятельности таких субъектов ведения хозяйства, а связанным с использованием природных ресурсов. Все государства мира используют рентные платежи как основной компонент системы налогообложения предприятий, которые используют в своей деятельности природные ресурсы государства”, - говорится в записке.

Учитывая вышеизложенное, И.Палица предлагает в своем законопроекте ввести в Украине рентный платеж за добычу руды, содержащей компоненты железа.

По расчетам, приведенным в пояснительной записке, сумма рентных платежей в Государственный бюджет будет составлять около 10 млрд. грн. ежегодно, при условии сохранения объемов производства железорудного сырья, которые наблюдались по итогам 2007 года. Народный депутат убежден, что дополнительные поступления в Государственный бюджет Украины будут способствовать решению неотложных социальных проблем, существующих в Украине.

P.S. В завершение следует отметить, что законопроект уже поддержало Министерство финансов, о чем оно и известило Игоря Палицу официальным письмом, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

Петр Черных