Украина и Грузия не готовы к вступлению в НАТО - замгоссекретаря США

Украина и Грузия на сегодняшний день не готовы к вступлению в НАТО.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил на слушаниях в сенате Конгресса США заместитель государственного секретаря по политическим делам Уильям БЕРНС.

"На данном этапе мы не говорим о членстве (в НАТО Украины и Грузии), - сказал он. - Никто из нас не считает, что Грузия и Украина готовы сегодня к членству".

Вместе с тем, как подчеркнул дипломат, администрация США намерена добиваться включения бывших советских республик в План действий по присоединению к НАТО (ПДЧ). У.БЕРНС обратил внимание на то, что данная программа - это "не приглашение и не обещание" обеспечить членство Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе.

Заместитель госсекретаря признал, что некоторые европейские партнеры США, в частности, Франция и Германия имеют возражения по поводу готовности Киева и Тбилиси присоединиться к ПДЧ.

Вопрос о предоставлении Украине и Грузии ПДЧ планируется рассмотреть в декабре министрами иностранных дел стран-членов НАТО. Однако, как отметил У.БЕРНС, предугадать, каким будут результаты этого заседания, сейчас невозможно.