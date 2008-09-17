В житомирской школе ученики 10-го класса до смерти избили одноклассника

По факту гибели житомирского десятиклассника сегодня прокуратура возбудила уголовное дело.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"Сегодня, 17 сентября, прокуратурой Богунского района Житомира возбуждено уголовное дело по факту причинения Андрею Маслюку - десятикласснику местной школы, преднамеренного телесного повреждения, повлекшего его смерть"

Как сообщил журналистам прокурор Житомирской области Николай ФРАНТОВСКИЙ, признаки преступления квалифицированы по части 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

"Трагическое происшествие случилось 11 сентября на территории общеобразовательной школы почти в полдень, когда в школе проходили занятия. Между учениками 10-А класса возникла драка, во время которой Андрею были нанесены тяжкие телесные повреждения (закрытая черепно-мозговая травма), в результате чего произошло массивное кровоизлияние в мозг", - уточнил Н.ФРАНТОВСКИЙ.

По его словам, уголовное дело для проведения досудебного следствия направлено в следственный отдел Богунского райотдела УМВД Украины в Житомирской области.

Прокуратурой Богунского района Житомира проводится проверка правомерности действий работников школы в день трагического случая.