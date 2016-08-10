В Днепре бывшего заместителя мэра подозревают в причинении Украине 30 миллионов убытков

14:17, 10 августа 2016
Общество
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Бывший первый заместитель председателя Днепровского городского совета (в то время Днепропетровский городской совет - УНИАН) подозревается в причинении ущерба государству на 30 млн грн.

REUTERS

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, следователем прокуратуры Днепропетровской области 9 августа ему уведомлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление должностным положением с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц, вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия).

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Согласно сообщению, в период своей деятельности (2000-2013 и 2014-2015 гг.) указанный чиновник, используя свое должностное положение и действуя в интересах юридических лиц, умышленно не организовал и не проконтролировал заключение договоров по оформлению паевого участия застройщиков в создании инженерно-транспортной инфраструктуры города. В результате 53 предприятия не уплатили в государственный бюджет более 18,3 млн грн паевых взносов.

Досудебным расследованием также установлено, что первый заместитель городского головы достоверно знал о решении Днепропетровского городского совета и хозяйственного суда Днепропетровской области о передаче на баланс одного из коммунальных предприятий объектов недвижимого имущества. При этом он не обеспечил их выполнение, в результате чего 230 объектов коммунальной собственности стоимостью 8 млн грн остались на балансе жилищно-коммунальных предприятий, которые в дальнейшем были признаны банкротами, а объекты недвижимости через процедуру ликвидации перешли в собственность частных юридических лиц.

Кроме того, чиновник подписал и выдал решение исполнительного комитета Днепропетровского городского совета о передаче нежилого помещения с баланса действующего коммунального предприятия на баланс другого, которое на то время не осуществляло хозяйственной деятельности и в отношении которого в 2012 году была начата процедура банкротства. В дальнейшем это стало основанием для выбытия указанного помещения из коммунальной собственности путем отчуждения через процедуру ликвидации предприятия, что нанесло государству ущерб на сумму почти 3,5 млн грн. Расследование продолжается.

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