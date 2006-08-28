Пожар на Хортице бушевал 4 часа

В Запорожье, на территории Национального заповедника "Остров Хортица" в результате пожара выгорел участок площадью свыше трех гектаров.

Как сообщили УНИАН в Запорожском территориальном управлении МЧС, "пожар на острове Хортица начался накануне в 12.30 и бушевал более четырех часов: ликвидировать возгорание удалось лишь к 16.45".

За это время, по данным МЧС, на территории Национального заповедника "остров Хортица" полностью выгорела растительность на участке, площадь которого превышает три гектара.

Причина возгорания на данный момент однозначно не установлена.