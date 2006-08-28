Пожар на Хортице бушевал 4 часа
11:54, 28 августа 2006Общество
712
Причину возгорания установливают
В Запорожье, на территории Национального заповедника "Остров Хортица" в результате пожара выгорел участок площадью свыше трех гектаров.
Как сообщили УНИАН в Запорожском территориальном управлении МЧС, "пожар на острове Хортица начался накануне в 12.30 и бушевал более четырех часов: ликвидировать возгорание удалось лишь к 16.45".
За это время, по данным МЧС, на территории Национального заповедника "остров Хортица" полностью выгорела растительность на участке, площадь которого превышает три гектара.
Причина возгорания на данный момент однозначно не установлена.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter