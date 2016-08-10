СБУ объявила подозрение задержанным во Львовской области террористам

Об этом сообщил начальник УСБУ во Львовской области Виктор Андрейчук, передает РБК-Украина.

По его словам, кроме 4 задержаний, также были проведены обыски у 6 человек, которые проходят по этому делу.

У задержанных было изъято оружие и боеприпасы, которые передали в зону проведение антитеррористической операции.

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У одного из задержанных террористов нашли методичку, где подробно описан механизм создания организации, которая должна свергнуть нынешнюю власть, в том числе с помощью оружия.

Больше подробностей Андрейчук не сообщил, ссылаясь на "тайну следствия".

Как сообщал УНИАН, во Львовской области правоохранители сорвали попытку устроить взрывы на трех участках международных железнодорожных сообщений. Один из террористов был задержан во время закладки взрывчатки на мосту возле села Дубляны Львовской области. Он пытался оказать сопротивление и открыл стрельбу.