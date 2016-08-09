Оккупанты заявили, что туристам больше нет места в Крыму
10:54, 09 августа 2016Общество
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Власти оккупированного Крыма просят туристов в ближайшие дни воздержаться от поездок на полуостров.
Оккупанты заявил об очередях на паромной переправе / ru.krymr.com
Об этом говорится на сайте подконтрольной России администрации Керчи.
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«Керченская паромная переправа работает с пиковой нагрузкой. В связи с большим наплывом туристов администрация города предупреждает о возможных очередях на линии Крым - Кавказ до 10 часов», - говорится в сообщении.
Как известно, большие надежды на рост туристического спроса на оккупированный Крым в этом году российские чиновники связывали с установленным в конце 2015 мораторием для туроператоров на продажу путевок в Турцию и закрытием прямых перелетов в Египет.
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