Админграница с оккупированным Крымом окутана дымом из-за пожара, военные не пускают спасателей (видео)

На Херсонщине люди по полдня ждут в очередях, говорится в сюжете ТСН.

Количество машин в Чаплинском и Каланчакском районах постоянно меняется. Сейчас там примерно по 80 авто. В очередях остались самые стойкие, в основном кто едет на полуостров к родственникам или по делам. Немало машин возвращаются. Пограничники объясняют, что проблема – в сопредельной стороне, но информации оттуда нет.

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"Российские вооруженные силы достаточно активно ведут себя на административной границе с оккупированным Крымом. Мы сообщали о том, что только вчера мы наблюдали девять вертолетов МИ-8, которые совершали полеты вдоль границы, два беспилотных летательных аппарата, а также машины пехоты", - сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

На пункте пропуска Чаплинка обслуживают примерно 4-5 машин за час. Люди сетуют и на правила пересечения границы с оккупированной территорией.

В степи вблизи границы царит жара около 40 градусов. Возле пропускного пункта Чаплинка горит поле, но спасатели не могут туда подъехать, потому что территория заминирована и военные на нее не пускают. Поэтому Чаплинский район вблизи границы с самого утра в дыму. Пропускной пункт Каланчак перекрыт полностью.

Ранее УНИАН сообщал, что вооруженный ОМОН проверяет автобусы на новых блокпостах в оккупированном Крыму.