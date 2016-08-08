Вооруженный ОМОН проверяет автобусы на новых блокпостах в оккупированном Крыму - очевидцы

Об этом сообщают очевидцы из числа пассажиров, проверка автобусов осуществляется на основных трассах полуострова, передает Крым.Реалии.

Сотрудники российского ГИБДД и вооруженный ОМОН останавливают автобусы, смотрят документы у водителей, осматривают транспорт снаружи и через окна – пассажирский салон.

На крымских трассах – обилие машин ГИБДД с сотрудниками в бронежилетах.

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При этом, как отмечают жители оккупированного полуострова, несмотря на коллапс на админгранице, таксисты по-прежнему предлагают ехать в херсонскую Новоалексеевку через "Чонгар".

Напомним, что 7 августа на административной границе между Крымом и Херсонской областью был приостановлен пропуск граждан. Позже движение через пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" в направлении Крыма восстановили. Пропуск тех, которые возвращаются с оккупированного полуострова, российские правоохранители не осуществляют.

Также в ГПСУ напомнили, что проехать в обоих направлениях граждане могут через КПВВ "Чонгар".

Очевидцы сообщали, что в некоторых районах полуострова начали устанавливать блокпосты при участии российских сотрудников ГИБДД и автоматчиков.

Российская сторона ситуацию до сих пор не комментирует.