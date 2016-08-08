В Харькове суд оставил под стражей патрульного, которого подозревают в совершении ДТП с двумя погибшими

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 8 августа, принял Червонозаводской райсуд Харькова.

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По сведениям прокуратуры, защита подала ходатайство об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей - просила отпустить подозреваемого полицейского на поручительство. Прокуратура настаивала на избранной ранее мере пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

"Суд оставил подозреваемого под стражей без права внесения залога", - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 10 июля около 4:00 в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, в результате которого погибли два человека, еще пять человек получили ранения.

Прокуратурой Харьковской области проводится досудебное расследование. Предварительная квалификация преступления - ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Водителю полицейского "Приуса", который протаранил "Москвич", объявлено подозрение. 22-летний патрульный взят под стражу.

21 июля суд рассмотрел апелляцию защиты патрульного на избрание меры пресечения. Суд оставил патрульного под стражей.