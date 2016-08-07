Движение через пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" в направлении Крыма восстановлено - Госпогранслужба

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Около 14 часов 30 минут в пунктах пропуска на оккупированной территории АР Крым, что напротив КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка», российская оккупационная власть возобновила пропускные операции. Но только для тех лиц и транспортных средств, следующих в Крым», - говорится в сообщении.

Читайте такжеОчевидцы говорят, что Джанкой оцепили российские танки - зампредседателя Меджлиса

По данным ГНСУ, в настоящее время пеших лиц и транспортные средства, которые двигаются с оккупированного полуострова, оккупанты не пускают.

В связи с этим, Госпогранслужба советует гражданам, которые планируют поездку в данном направлении, не отправляться в путешествие без крайней на то необходимости.

Кроме того в ведомстве подчеркнули, что проехать в обоих направлениях граждане могут в КПВВ «Чонгар», работу которого восстановлено около 11-ти часов.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 7.00 российская оккупационная власть по неустановленным причинам приостановила осуществление пропускных операций граждан и транспортных средств на адмінкордоні с временно оккупированным Крымом на всех направлениях.

Около 11-ти пропускные операции в направлении КПВВ «Чонгар» возобновились.