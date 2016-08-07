Российские оккупанты заблокировали пропуск на границе с Крымом, причины неизвестны – пограничники

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

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«Сегодня около 7 часов утра российская оккупационная власть по неустановленным причинам приостановила осуществление пропускных операций для граждан и транспортных средств на админграницу с Крымом», - говорится в сообщении.

В ГПСУ объяснили, что именно поэтому пропуск с материковой части Украины на КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар» на территорию Крыма также не осуществляется.