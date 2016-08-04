Суд повторно рассмотрит дело о незаконной передаче сыну Пшонки 15 тыс. га охотничьих угодий - ГПУ
Дело о незаконной передаче сыну экс-генпрокурора Артему Пшонке 15 тыс. гектаров охотничьих угодий на Киевщине направлено на новое рассмотрение.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
В частности, как напомнили в ГПУ, ранее органы прокуратуры Киевской области предъявили иск о признании недействительными решения Киевского областного совета и заключенного на его основании договора, по которому охотничьи угодья было незаконно передано в пользование обществу, которое связывают с сыном бывшего генерального прокурора Украины.
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Установлено, что на основании незаконного решения Киевского облсовета в ГП «Фастовский лесхоз» изъято и передано в пользование ООО «Укрмістобудпроект» без соблюдения законодательно установленной процедуры охотничьи угодья площадью более 15 тыс. га на Киевщине.
Однако, как заявили в ГПУ, несмотря на указанные обстоятельства, суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали. Прокуратура подала кассационную жалобу.
«Согласившись с доводами Генеральной прокуратуры Украины, которая принимала участие в рассмотрении дела, Высший хозяйственный суд Украины 03.08.2016 удовлетворил кассационную жалобу прокурора и отменил предыдущие незаконные судебные решения. При этом кассационный суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции для повторной проверки доводов прокуратуры», - проинформировали в ведомстве.