Мэрия объявляет конкурс для гостей города на лучшие фотографии, сделанные в Одессе
Ко Дню города мэрия устраивает конкурс фотографий туристов на фоне одесских достопримечательностей.
«Одесситам очень интересно знать, каким вы видите наш любимый город. Публикуйте фотографии ваших лучших, ярких и незабываемых моментов на фоне одесских достопримечательностей», - отмечают на сайте города.
Главные условия: выложить самую лучшую фотографию, сделанную в Одессе с хештегом #odessacheckin, и подписаться на страничку @odessacheckin». Для участия в конкурсе ваш профиль должен быть открытым.
Самые лучшие фотографии, а также фотографии, которые наберут наибольшее количество лайков, получат призы:
1 место - сертификат на проживание в отеле на двоих (одна ночь).
2 место - сертификат на дегустацию блюд Одесской кухни.
3 место - сертификат на экскурсию по городу.
4 место - два билета в театр.
Выкладывать фотографии можно до 2 сентября включительно. Результаты фотоконкурса объявят 27 сентября.