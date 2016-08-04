Мэрия объявляет конкурс для гостей города на лучшие фотографии, сделанные в Одессе

«Одесситам очень интересно знать, каким вы видите наш любимый город. Публикуйте фотографии ваших лучших, ярких и незабываемых моментов на фоне одесских достопримечательностей», - отмечают на сайте города.

Главные условия: выложить самую лучшую фотографию, сделанную в Одессе с хештегом #odessacheckin, и подписаться на страничку @odessacheckin». Для участия в конкурсе ваш профиль должен быть открытым.

Самые лучшие фотографии, а также фотографии, которые наберут наибольшее количество лайков, получат призы:

1 место - сертификат на проживание в отеле на двоих (одна ночь).

2 место - сертификат на дегустацию блюд Одесской кухни.

3 место - сертификат на экскурсию по городу.

4 место - два билета в театр.

Выкладывать фотографии можно до 2 сентября включительно. Результаты фотоконкурса объявят 27 сентября.