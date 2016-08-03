Суд увеличил сумму залога для фигуранта "газового дела" Постного до 250 миллионов гривень

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято судом в ответ на апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая просила суд увеличить размер залога для Постного.

“Апелляционный суд Киева постановил определение Соломенского суда Киева отменить. Суд принял новое постановление, которым удовлетворил частично ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и применил для подозреваемого Постного меру пресечения в виде содержания под стражей. И определил альтернативную меру пресечения - залог в размере 250 млн грн, а также обязал подозреваемого носить электронный браслет”, - сказал председательствующий судья.

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Кроме того, представители прокуратуры сообщили, что до 9 августа обратятся в Соломенский районный суд г. Киева с ходатайством о продлении меры пресечения для Постного в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Как сообщалось, САП обжаловал решение Соломенского райсуда г. Киева об избрании Постному меры пресечения в виде 1,5 млн грн. Он был задержан 15 июня вместе с девятью другими подозреваемыми в организации коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого по договорам совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».