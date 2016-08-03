Потасовка под Оболонским райсудом: в полиции рассказали о пострадавших среди правоохранителей

Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает 112 Украина.

Крищенко сообщил, что по данным фактам возбуждено уголовное дело.

"Произошло несколько стычек с правоохранителями как во время противостояния, да и когда вывозили около 1:00 в СИЗО лиц, взятых под стражу. В результате этих столкновений за помощью обратилось от отравления газом 15 военнослужащих Национальной гвардии и 12 работников Нацполиции. Газ был, палки, дубинки, камни бросали протестующие. Полиция и Нацгвардия газ не применяли. С места событий изъяты несколько пустых баллончиков от газа "Кобра", который не является штатным спецсредством ни полиции, ни Нацгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье "сопротивление работнику полиции и правоохранительного органа. Сегодня будет проводиться расследование. Будем давать правовую оценку действиям тех лиц, которые принимали участие", - отметил глава столичной полиции.

Читайте такжеУ суда в Киеве произошли столкновения между сторонниками "торнадовцев" и полицией

По состоянию на утром среды ситуация под судом спокойная, работники коммунальных служб наводят порядок.

"С самого утра под стенами суда царит тишина. Нет кордона из правоохранителей, нет здесь и митингующих. Утром здесь было очень грязно, с 6:30 здесь начали убирать, убирали бутылки с водой, камни, вымывают асфальт белого цвета, тут вчера кидали пакеты с мукой. Здесь также остались шины. Работники суда поставили их так, чтобы они не мешали", - отмечается в сообщении.

Отметим, заседание суда по делу бойцов "Торнадо" состоится сегодня в 11:30.

Ранее УНИАН сообщал, что представители добровольческих батальонов заблокировали помещение Оболонского районного суда Киева, где проходит заседание по делу бывшего бойца батальона "Торнадо" Николая Цукура. Произошли столкновения сторонников "торнадовцев" с правоохранителями.